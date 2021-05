Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallopfer bestohlen

Bremerhaven (ots)

Anstatt Erste-Hilfe zu leisten, hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend ein 52-jähriges Unfallopfer bestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Der 52-Jährige stürzte gegen 18.25 Uhr ohne Fremdeinwirkung an der Ecke Auf der Bult/ Feldstraße mit seinem Fahrrad und blieb verletzt auf der Straße liegen. Nach Zeugenberichten kam kurz darauf ein blauer Mercedes Kombi angefahren und stoppte auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der etwa 40 Jahre alte Fahrer stieg aus, ging zum schwarzen Fahrrad der Marke Kalkhoff, nahm es an sich und verstaute es im Kofferraum des Mercedes. Sofort danach fuhr der Wagen davon, ohne dass sich der Fahrer um den Verletzten gekümmert hat. Der Autofahrer wurde als schlank beschrieben und trug eine blaue Jeans, ein Karo-Hemd und eine blaue Strickjacke. Er hatte graue Haare. Die Polizei hofft jetzt, dass weitere Zeugen Hinweise auf den Autofahrer geben können.

