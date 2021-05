Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende ist in ein Haus in der Oldenburger Straße eingebrochen worden. Am Freitag, 07.05.2021 wurde die betreffende Wohnung verlassen und verschlossen. Am folgenden Dienstag, dem 11.05.2021 wurde festgestellt, dass sich in der Zwischenzeit unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Es wurden diverse Antiquitäten und nautische Geräte gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3221 entgegengenommen.

