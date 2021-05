Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rechts vor links missachtet

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 11.05.2021 kam es im Ortsteil Königsheide zu einem Verkehrsunfall, bei dem leichter Sachschaden entstand. Gegen 16.00 Uhr befuhr ein Autofahrer die Merziger Straße in westlicher Richtung. An der kleinen Kreuzung Bramskampweg achtete der 30-Jährige nicht ausreichend auf einen vorfahrtsberechtigten PKW, der hier gerade stadteinwärts unterwegs war. Der 77-jährige Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Personen wurden nicht verletzt. An der Kreuzung stehen keine verkehrsregelnden Zeichen. Es gilt die Regel rechts vor links.

