Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: PKW beim Anfahren übersehen

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagabend, 09.05.2021, kam es in der Schiffdorfer Chaussee zu einem Verkehrsunfall, bei dem mittlerer Sachschaden entstand. Gegen 22.00 Uhr wollte ein Mann mit seinem PKW in der Nähe des Kammerweg vom Fahrbahnrand in den Fließverkehrs anfahren. Dabei achtete der 27-Jährige nicht ausreichend auf einen 35-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt mit seiner Taxe stadtauswärts unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell