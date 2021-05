Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kleinkind weggelaufen

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagmorgen, 09.05.2021, machte um 08.45 Uhr eine Passantin in der Jahnstraße auf sich aufmerksam, als in Höhe des Andersenweg ein Streifenwagen der Polizei vorbeifuhr. Die Frau hatte einen kleinen Jungen an der Hand, der sich bei strahlendem Sonnenschein verlaufen hatte. Der 4-Jährige konnte den Polizist:innen ungefähr erklären, aus welcher Richtung er kam. Die Beamt:innen nahmen den Kleinen in ihre Obhut und machten sich auf die Suche nach seinem Zuhause. Kurz darauf kam ihnen die Mutter entgegen. Die 41-Jährige war bereits auf der Suche nach ihrem Kind. Der Junge hatte in der Zwischenzeit annähernd einen Kilometer auf der Jahnstraße zurückgelegt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell