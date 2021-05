POL-Bremerhaven: Fahrrad aufgefunden- Polizei sucht Eigentümer (FOTO)

Polizei Bremerhaven

Die Polizei Bremerhaven sucht den Eigentümer eines schwarzen Pedelecs des Herstellers Zündapp.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beobachtete ein Zeuge am Montagmorgen, 26. April 2021, einen Mann in der Bütteler Straße, der ein mittels Fahrradschloss gesichertes Pedelec mit sich führte. Der aufmerksame Zeuge alarmierte die Polizei und verfolgte den unbekannten Mann bis in die Kleistraße. Als der vermeintliche Dieb bemerkte, dass er verfolgt wird, stellte er das Rad in einem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Kleiststraße ab und entfernte sich. Die Beamten stellten das Pedelec sicher.

Es handelt sich um ein Pedelec des Herstellers Zündapp, Typ City Bike in Schwarz. Erste Ermittlungen ergaben keinen Hinweis auf den Eigentümer. Daher wendet sich die Polizei jetzt an die Bevölkerung: Wer sein Fahrrad wiedererkennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Nummer 0471/ 953-3221 zu melden.

