Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Entgleiste Waggons sorgen für Verkehrsbehinderungen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremerhaven (ots)

Rund sechs Stunden lang blockierte am frühen Donnerstagmorgen, 6. Mai, ein Güterzug den Straßenverkehr im stadtbremischen Überseehafengebiet in Bremerhaven. Gegen 3.20 Uhr erhielt die Polizei Bremerhaven Kenntnis über einen Bahnunfall im Bereich der Straße Am Nordhafen. Ein mehrere Hundert Meter langer Zug mit geschlossenen Automobiltransportwaggons hatte von einem Hafengrundstück kommend die Straße Am Nordhafen passiert. Kurz darauf entgleisten aus bisher unbekannter Ursache zwei unmittelbar hinter der Lokomotive befindliche Waggons. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Zug die Straße Am Nordhafen allerdings noch nicht vollständig überquert, sodass die Waggons die Fahrbahn komplett blockierten. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Da der Zug von einem einzelnen Gleis ohne weiteren Schienenzugang kam, war es zunächst auch nicht möglich, die noch auf den Schienen befindlichen Waggons abzukuppeln und aus dem Straßenbereich zu rangieren. Ein Hilfszug aus Bremen wurde angefordert, um die entgleisten Waggons wieder auf die Schienen zu heben. Gegen 10 Uhr konnte die Straße Am Nordhafen wieder komplett für den Straßenverkehr freigegeben werden. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell