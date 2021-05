Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Gartenhaus

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in ein Gartenhaus im Parzellengebiet Reuterhamm ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen mit ihrem Diebesgut, zu dem auch ein Kühlschrank der Marke Red Bull gehört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu festgestellten Auffälligkeiten unter der Telefonnummer 0471-953 3221.

Irgendwann in der Zeit von Montag, 3.5.2021, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 5.5.2021, 10.30 Uhr, betraten die Einbrecher das Parzellengrundstück und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gartenhaus sowie zum angrenzenden Geräteschuppen. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume und flüchteten vom Tatort. Was außer dem genannten Kühlschrank entwendet wurde, wird zurzeit überprüft. Die entstandenen Schäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf einige hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

