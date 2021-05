Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erneut Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Erneut haben unbekannte Täter in Bremerhaven versucht, in Firmenfahrzeuge einzubrechen und darin verstautes Werkzeug oder andere Geräte mitzunehmen. So hatten sie es unter anderem auf zwei Firmenfahrzeuge abgesehen, die im Kreuzungsbereich Ginsterweg/Zypressenweg in Leherheide-Ost abgestellt waren. Zwischen Montagabend, 3. Mai, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 4. Mai, 6.15 Uhr, war an den Fahrzeugen versucht worden, die Seitentüren aufzuhebeln. Da dies in beiden Fällen offenbar misslang, brachen die unbekannten Täter an einem der Wagen die Kofferraumtür auf. Entwendet wurde jedoch augenscheinlich nichts. Ebenfalls zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hatten Unbekannte die Tür eines VW Crafter aufgebrochen, der an der Dudweilerstraße im Ortsteil Schierholz abgestellt worden war. Die Täter nahmen unter anderem eine Digitalkamera aus der Fahrerkabine mit. Auch im direkt an die Dudweilerstraße angrenzenden Baumschulweg wurde in derselben Nacht ein Firmen-Transporter aufgebrochen. Dieser stand auf einem abgezäunten Firmengelände, zu dem sich die Täter unerlaubt Zugang verschafften. Die Täter öffneten gewaltsam eine der Hecktüren des Transporters und entwendeten unter anderem eine hochwertige Schlagbohrmaschine. Die Polizei (0471/953-3221) bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise und empfiehlt dringend, wenn möglich, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zu hinterlassen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell