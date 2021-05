Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autoscheibe mit Hammer eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

Unruhig wurde es am Abend des 04.05.2021 in Leherheide. Gegen 20.00 Uhr schlug in der Kurt-Schumacher-Straße ein Mann mit einem Hammer die Scheibe eines geparkten PKW ein. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Kleinwagen. Zur Tatzeit trug der Mann einen sehr dunklen Kapuzenpulli. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3247 oder 953-3231 entgegengenommen.

