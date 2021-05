Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit gestohlenen Fahrrädern durch Grünhöfe

Bremerhaven (ots)

Den richtigen Riecher hatten am frühen Montagmorgen, 3. Mai, zwei Bremerhavener Polizeibeamte auf ihrer Streifenfahrt durch den Ortsteil Grünhöfe. An der Einmündung Dieselstraße/Auerstraße sahen sie gegen 6.15 Uhr zwei Personen, die zwei Fahrräder und zusätzlich einen Hochdruckreiniger transportierten. Nachdem die Polizisten ihren Streifenwagen gewendet hatten, hatte eine der beiden Personen Fahrrad auf dem Gehweg abgelegt und sich aus dem Sichtfeld entfernt. Es stellte sich heraus, dass das abgelegte Fahrrad am hinteren Reifen mit einem Schloss gesichert war. Die zweite Person, ein 40-jähriger Mann, konnte durch die Beamten kontrolliert werden. Er gab an, dass er der anderen Person lediglich beim Transport der Fahrräder und des Hochdruckreinigers geholfen habe, diese Person aber nicht kenne. Im Verlauf der Kontrolle erhärtete sich allerdings der Verdacht, dass es sich bei den Fahrrädern und dem Reinigungsgerät um Diebesgut handeln könnte. Da sich der 40-Jährige unkooperativ zeigte, wurde er kurzzeitig festgenommen. Infolgedessen zeigte der Beschuldigte den Polizeibeamten ein Grundstück an der Dieselstraße, von dem die zweite Person die Fahrräder und den Reiniger aus einer Garage geholt und ihm ausgehändigt habe. Auf Nachfrage bei der Mieterin der betreffenden Garage stellte sich heraus, dass ihr zwei Fahrräder, darunter ein hochwertiges Pedelec, und ein Hochdruckreiniger entwendet worden waren und es sich beim mutmaßlichen Diebesgut um ihr Eigentum handelte. Gegen den 40-Jährigen Beschuldigten wurde Strafanzeige wegen Diebstahls gefertigt. Er verblieb zunächst im Polizeigewahrsam. Hinweise auf die zweite am Diebstahl beteiligte Person nimmt die Polizei unter 0471/953-3321 entgegen.

