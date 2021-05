Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rentner überfallen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet nach einem Raubüberfall auf einen Senioren am vergangenen Freitag, 30. April, um Zeugenhinweise. Der Mann war gegen 13.50 Uhr mit seinem Auto unter den Carport seines Wohnhauses an der Langener Landstraße unweit der Stadtgrenze zu Geestland-Langen gefahren. Als er ausstieg, sprühten ihm zwei unbekannte Personen unvermittelt Reizgas ins Gesicht. Die Tatverdächtigen nahmen eine Tasche aus dem Kofferraum des Autos an sich und wollten sich entfernen. Der Senior versuchte, die Tasche festzuhalten, woraufhin es zum Gerangel mit den Tatverdächtigen kam. Der Senior stürzte dabei zu Boden und verletzte sich. Die Verdächtigen konnten in unbekannte Richtung flüchten. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu zwei verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

