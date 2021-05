Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven-Geestemünde hat sich am Sonntag, 2. Mai, ein Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 27 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades war gegen 17.50 Uhr auf der Rheinstraße in südlicher Richtung unterwegs. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 33 Jahre alter Autofahrer, der die Bleßmannstraße in östliche Richtung befuhr, die Rheinstraße zu überqueren. Dabei übersah der Autofahrer offenbar den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer auf der Rheinstraße. Es kam zur Kollision, bei der das Motorrad frontal gegen die Fahrerseite des Pkw stieß. Der 27 Jahre alte Motorradfahrer wurde auf die Fahrbahn der Rheinstraße geschleudert und blieb verletzt dort liegen. Der Unfallverursacher kam dem verletzten Motorradfahrer zur Hilfe. Dieser wurde später von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von rund 8000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich muss er sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verkehrsverstoßes verantworten.

