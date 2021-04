Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Positiver Eindruck nach Maskenpflicht-Kontrollen

Bremerhaven (ots)

Wie angekündigt hat die Polizei Bremerhaven am Donnerstag, 29. April, in den Nachmittagsstunden an mehreren Kontrollpunkten im Stadtgebiet die Einhaltung der sogenannten Maskenpflicht in Fahrzeugen kontrolliert. Laut Allgemeinverfügung der Stadt Bremerhaven vom 23. April 2021 sind Mitfahrende in Fahrzeugen verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sofern die mitfahrenden Personen nicht dem Hausstand des Fahrers bzw. der Fahrerin angehören. Dies gilt sowohl für private als auch berufliche Fahrten. Die fahrende Person muss keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Paare gelten als Angehörige eines Hausstandes, auch wenn sie nicht in einer gemeinsamen Wohnung leben. 103 Fahrzeugkontrollen wurden am Donnerstagnachmittag durchgeführt. Dabei lag der Fokus der Beamten auf Fahrzeugen, in denen mehr als eine Person saß, und in denen die mitfahrenden Personen keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. In vielen Fällen stellte sich im Laufe der Fahrzeugkontrollen heraus, dass die Insassen demselben Hausstand angehörten. Lediglich in 14 Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung gefertigt werden. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten drei Fälle von Fahrzeugüberladung, einen Verstoß gegen die ordnungsgemäße Ladungssicherung, ein Fahrzeug mit erloschener Betriebserlaubnis und einen Schwertransport mit Überlänge ohne Genehmigung fest. Außerdem wurde bei den Kontrollen eine Person festgenommen, gegen die ein Haftbefehl vorlag.

Hinweis der Ortspolizeibehörde Bremerhaven: Mehrfach wurde von den Kontrollierten angegeben, von der Maskenpflicht für Mitfahrende nichts gewusst zu haben. Die Allgemeinverfügung der Stadt Bremerhaven über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2, in der die Regelung unter Punkt 1b festgeschrieben ist, ist wie alle weiteren in Bremerhaven gültigen Vorschriften bezüglich der Corona-Pandemie auf der Internetseite der Stadt Bremerhaven (www.bremerhaven.de) unter dem Stichwort "Corona", Unterpunkt "Vorschriften", nachzulesen.

