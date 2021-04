Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pöbelnde Frau verbringt Nacht in der Zelle

Bremerhaven (ots)

Die Nachtruhe erheblich gestört hat in der Nacht zu Donnerstag, 29. April, eine 40 Jahre alte Frau an der Schiffdorfer Chaussee im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde. Die Nacht endete für sie im Polizeigewahrsam. Zunächst waren die Frau und ein Begleiter gegen 23.45 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, als sie - augenscheinlich stark angetrunken - die Schiffdorfer Chaussee überquerten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Paar ohne ausreichenden Grund gegen die Ausgangsbeschränkungen verstieß. Die beiden Personen wurden gebeten, ihre Wohnanschriften aufzusuchen. Schon während dieser ersten Kontrolle war die 40-Jährige verbal aggressiv und tätigte lautstark ausländerfeindliche Aussagen. Unter Androhung von Folgemaßnahmen wurde die Frau nach Hause geschickt. Doch nur wenig später meldeten sich Anwohner bei der Polizei, die sich erheblich in der Nachtruhe gestört fühlten: Die 40-Jährige hatte offensichtlich nicht den Heimweg angetreten, sondern brüllte weiter lautstark an der Schiffdorfer Chaussee ausländerfeindliche Parolen. Beim erneuten Aufeinandertreffen mit der Polizei verhielt sich die Frau uneinsichtig, unkooperativ und pöbelte nun auch lautstark gegenüber der einschreitenden Beamten. Außerdem wehrte sie sich aggressiv dagegen, ihre mitgeführten Bierdosen abzustellen. Da sie sich jeglicher Aufforderungen der Beamten widersetzte, wurde sie schließlich festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Dort wurde ihr eine ärztliche Blutprobe entnommen. Die 40-Jährige wird sich unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen verantworten müssen.

