POL-Bremerhaven: Zwei Unfälle: Autofahrer übersehen Radfahrende

Zwei sehr ähnliche Unfälle zum Nachteil von Radfahrenden haben sich am Mittwochnachmittag, 28. April, in Bremerhaven ereignet. Gegen 16.05 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Mann mit einem Kleintransporter die Straße Fladengrund im südlichen Fischereihafen. Am Ende der Straße beabsichtigte er, nach rechts in die Straße Am Lunedeich abzubiegen. Dabei übersah er zwei von rechts kommende, an dieser Stelle vorfahrtsberechtigte Radfahrende und kollidierte mit diesen. Eine 68-jährige Radfahrerin landete dabei zunächst auf der Motorhaube des Transporters und fiel danach zu Boden. Dabei schlug sie mit dem Kopf auf der Straße auf und zog sich eine Platzwunde zu. Ihr 72 Jahre alter Begleiter wurde ebenfalls durch das Auto zu Boden gestoßen, blieb aber augenscheinlich unverletzt. Die verletzte Radfahrerin wurde später mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden. Der Fahrer des Kleintransporters erhielt eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Gegen 17.15 Uhr ereignete sich an der Langener Landstraße im Ortsteil Eckernfeld ein ähnlicher Unfall. Ein 36 Jahre alter Opel-Fahrer wollte von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Langener Landstraße abbiegen. Er achtete dabei nicht auf den 30 Jahre alten Radfahrer, der den Radweg entlang der Langener Landstraße ordnungsgemäß in südlicher Richtung befuhr. Es kam zur Kollision, durch die der 30-Jährige stürzte und sich eine Schürfwunde am Knie zuzog. Außerdem war sein Fahrrad nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Autofahrer erhielt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verstaute der Autofahrer freundlicherweise das Fahrrad des Unfallopfers in seinem Wagen und brachte den Radfahrer nach Hause. Hinweis Ihrer Polizei: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht (§1 StVO). Insbesondere dort, wo an Kreuzungen und Einmündungen Fußgänger- und Fahrradwege gequert werden müssen, müssen Autofahrer jederzeit damit rechnen, dass aus allen Richtungen Radfahrer oder Fußgänger diese Wege benutzen und daher besonders aufmerksam sein.

