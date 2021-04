Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auffahrunfall mit vier Autos

Bremerhaven (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen kam es am Dienstagnachmittag, 27. April, auf der Cherbourger Straße in Höhe der Autobahnanschlussstelle Überseehäfen.

Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem BMW gegen 15.20 Uhr den rechten Fahrstreifen der Cherbourger Straße in stadteinwärtiger Richtung, als er verkehrsbedingt anhalten musste. Während ein hinter ihm fahrender 80-Jähriger in einem VW Golf sowie eine dahinter fahrende 32-Jährige in einem VW Tiguan noch rechtzeitig anhalten konnten, erkannte ein 30-jähriger VW-Sharan-Fahrer die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen der 32-Jährigen auf. Hierbei wurde der Tiguan auf den Golf und dieser wiederum auf den BMW aufgeschoben. Durch den Unfall wurden die beiden Insassen des Golfs leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 15.000 Euro.

