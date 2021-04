Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Parkplatzeinfahrt verfehlt

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Morgen des 28.04.2021 kam es in Twischlehe zu einem Verkehrsunfall. Gegen 09.00 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem PKW die Langener Landstraße stadteinwärts und wollte auf den Parkplatz eines Discounters einbiegen. Dabei verfehlte die 86-jährige Fahrerin die Grundstückszufahrt und fuhr über den Geh- und Radweg in eine Beetrabatte. Hier kam das Auto an einem Verkehrsschild zum Stillstand. Es entstand lediglich leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell