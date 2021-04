Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Brandmelder ausgelöst

Bremerhaven (ots)

Große Aufregung herrschte am Abend des 27.03.2021 Am Leher Markt. Gegen 22.30 Uhr eilten Polizei und Feuerwehr dort zu einem Mehrfamilienhaus. Die Rettungskräfte stellten kurz darauf fest, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Ursache dafür war eine Rauchentwicklung, die durch angebranntes Essen in einer Wohnung entstanden war. Ein 62-jähriger Mieter hatte sein Essen auf dem Herd vergessen.

