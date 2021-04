Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Firmenfahrzeuge aufgebrochen: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet nach mehreren Fällen von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen an der Rudloffstraße im Ortsteil Mitte-Nord um Zeugenhinweise. Offenbar haben es der oder die Täter speziell auf Firmenfahrzeuge abgesehen, in denen Werkzeuge transportiert werden. Der erste der Fälle ereignete sich zwischen Donnerstag, 22. April, 21 Uhr, und Freitag, 23. April, 6.15 Uhr. Unbekannte Täter hatten die Heckscheibe des weißen Hyundai-Kastenwagens eingeschlagen und unter anderem im Fahrzeug befindliches Werkzeug entwendet. Zwischen Freitagnachmittag, 23. April, 17 Uhr, und dem darauffolgenden Montagmorgen wurde ebenfalls bei einem grauen VW Passat Kombi die Seitenscheibe eingeschlagen. Unter anderem entwendeten die unbekannten Täter ein Navigationsgerät und eine Kamera aus dem Fahrzeug. In derselben Nacht wurde an der Straßenecke Rudloffstraße/Am Gitter ein blauer VW Sharan nach gleichem Muster angegangen: Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, gelangten so ins Fahrzeug und nahmen mehrere im Fahrzeug befindliche Werkzeuge und elektrische Geräte mit. Wer in den Nächten von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Sonnabend in der Rudloffstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3240 zu kontaktieren. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, möglichst keine Wertgegenstände im Fahrzeug aufzubewahren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell