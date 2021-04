Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Männer schlagen sich

Bremerhaven (ots)

4 junge Männer gerieten am Nachmittag des 26.04.2021 in der Dr.-Franz-Mertens-Straße anein-ander. Gegen 17.00 Uhr kam es vor dem Ärztehaus zu einem Streit zwischen einem Mann (24) und seinen gleichaltrigen Freunden/ Bekannten. Sie waren verschiedener Meinung, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei wurde der 24-Jährige von den anderen mit Fäusten und Tritten attackiert. Zeugen alarmierten die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamt:innen flüchteten die Täter. Der Geschädigte musste seine erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei ermittelt wegen §224 StGB Gefährliche Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell