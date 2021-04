Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wildunfall: Auto erfasst Reh

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 25. April, kam es im Bremerhavener Ortsteil Jedutenberg zu einem Wildunfall. Gegen 6.00 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit einem BMW die Frederikshavner Straße in stadteinwärtiger Richtung, als er mit einem querenden Reh kollidierte. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, das Reh erlag seinen Verletzungen. Der hinzugezogene Jagdpächter kümmerte sich um das verstorbene Tier. Den am Fahrzeug entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 3000 Euro.

Die Bremerhavener Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht. An vielen Orten in der Stadt kommt es immer wieder zu Wildunfällen, insbesondere in den Morgen- und Abendstunden.

