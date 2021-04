Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann hat viel Glück bei Hausunfall

Bremerhaven (ots)

Der Sturz vom Balkon hätte tödlich enden können. Ein Mann aus Leherheide zog sich am Sonntagnachmittag, 25.04.2021 bei einem Hausunfall glücklicherweise keine schweren Verletzungen zu. Gegen 16.00 Uhr hörte eine Anwohnerin aus dem Wohnblock an der Hans-Böckler-Straße ein verdächtiges 'Poltern' und sah vom Balkon. Die 44-Jährige sah ihren Nachbarn aus dem 1.OG, der im Gebüsch lag. Der 60-Jährige hatte auf seinem Balkon die ausklappbare Markise reparieren wollen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus 8 Metern Höhe ab. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell