Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Paketdieb verfolgt und gestellt

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochmittag konnte ein 29-jähriger Mann in Bremerhaven-Lehe festgenommen werden, der zuvor mehrere Pakete aus der Transportbox eines Postfahrrades gestohlen hatte. Der Täter war von einem Zeugen und der alarmierten Polizei bei seiner Flucht verfolgt worden. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 953-3221 zu melden. Die Polizei lobt ausdrücklich das umsichtige Verhalten der eingeschrittenen Passanten.

Gegen 12.15 Uhr bemerkte ein Mann den Tatverdächtigen im Bereich Frenssenstraße Ecke Stormstraße, als dieser gerade in die Transportbox des abgestellten Fahrrades griff und mehrere Pakete unter seiner Oberbekleidung versteckte. Trotz dem der 37-jährige Zeuge und eine weitere Person versuchten, den Tatverdächtigen zu stoppen, gelang diesem die Flucht mit seinem Fahrrad. Der Zeuge verfolgte den Mann mit seinem Auto und informierte einen auf Streifengang befindlichen Kontaktpolizisten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter in seiner Privatwohnung in der Poststraße gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurden die gestohlenen Pakete in einem Schrank gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zu möglichen Hinweisen wird insbesondere die Person gebeten sich zu melden, die versucht hatte den Mann an seiner Flucht zu hindern.

