Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb nach Flucht festgenommen

Bremerhaven (ots)

Gleich drei couragierte Zeugen haben am Dienstagabend einen Ladendieb verfolgt und ihn festgenommen. Der 34-jährige Beschuldigte hatte zuvor in einem Discounter zwei Bohrmaschinen gestohlen. Einer der Zeugen (22 Jahre) schilderte den Polizeibeamten, dass er an der Kasse des Marktes in der Barkhausenstraße stand, als der 34-Jährige mit zwei Bohrmaschinen in der Hand die Kassenzone ohne zu bezahlen passierte. Als ihn die Kassiererin ansprach, flüchtete der Tatverdächtige aus dem Geschäft. Der Zeuge nahm daraufhin sofort die Verfolgung auf. Auf dem Parkplatz bekamen zwei weitere Kunden (26 und 30 Jahre alt) die Flucht des Ladendiebes mit und nahmen ihrerseits die Verfolgung auf. Auf dem Spielplatz an der Dresdener Straße war die Flucht dann vorbei. Gemeinsam konnten die Verfolger den Beschuldigten überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ihm wurde die Beute wieder abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell