Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw erfasst Fußgängerin

Bremerhaven (ots)

Eine 30-jährige Fußgängerin wurde am frühen Dienstagabend, 20. April, auf der Langener Landstraße von einem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Die Frau hatte versucht, die vierspurige Fahrbahn der Langener Landstraße zu überqueren und schlängelte sich durch die Fahrzeuge. In der Mitte der Fahrbahn blieb sie zunächst stehen, weil die Straße befahren wurde. Ein Pkw-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug den linken Geradeausstreifen befuhr sah die querende Fußgängerin und ließ sie die Fahrbahn passieren. Die Junge Frau lief weiter, ohne auf den Verkehr des rechten Geradeausstreifens zu achten. Dort wurde die 30-Jährige von einer 26-jährigen Polo-Fahrerin, die zuvor von der Parkstraße nach rechts in die Langener Landstraße abgebogen war, erfasst. Die Polo-Fahrerin erkannte die Fußgängerin zu spät, bremste stark ab, konnte eine Kollision jedoch nicht vermeiden. Dabei wurde die Frau zuerst über die Motorhaube in die Windschutzscheibe und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Nach Erstversorgung wurde die 30-jährige Fußgängerin einem Krankenhaus zugeführt. Den Fahrzeugschaden schätzt die Polizei auf circa 1500 Euro.

