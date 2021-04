Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl aus Verbrauchermarkt

Bremerhaven (ots)

Zwei 28- und 37-jährige Männer haben am späten Montagabend, 19. April, in einem Verbrauchermarkt in der Straße An der Mühle versucht, drei Päckchen Kaffee zu stehlen.

Gegen 21.20 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin die gefüllte Einkaufstasche, die der 37-jährige Tatverdächtige, der lediglich eine Pfandflasche an der Kasse abgeben wollte, mit sich führte. Sie bat ihn, den Inhalt der Tasche vorzuzeigen. Der Mann weigerte sich und versuchte zu flüchten. Sein 28-jähriger Komplize schubste die Frau zur Seite und ergriff die Flucht. Mithilfe von aufmerksamen Zeugen konnte der 37-Jährige noch vor Ort festgehalten und die Polizei alarmiert werden. Der Mann gab die Tat zu. Er gab an, von seinem Komplizen zum Ladendiebstahl gezwungen worden zu sein. Gegen beide Männer wurde Strafanzeige erstattet.

