Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei stellt Dieb nach kurzer Flucht

Bremerhaven (ots)

Couragierte Zeugen haben am Nachmittag des 19.04.2021 einem Handtaschendieb die Beute wieder abgenommen und der Polizei entscheidende Hinweise auf den flüchtenden Täter gegeben. Gegen 15.00 Uhr schob eine Frau ihren gefüllten Einkaufswagen vom Lebensmittelmarkt über den Parkplatz an der Pferdebade zu ihrem PKW. Die 72-Jährige lud ihren Einkauf in den Kofferraum. Dabei wurde sie von einem Mann beobachtet, der es auf ihre Handtasche abgesehen hatte. In einem günstigen Moment griff der Täter zu und schnappte sich die Tasche aus dem Einkaufswagen. Die Frau bemerkte den Diebstahl und lief dem Räuber hinterher. Doch der war schneller und rannte in Richtung des gegenüberliegenden Sportstudios. Dort hielten sich auf dem Gehweg ein paar junge Männer auf. Die Geschädigte rief ihnen zu, dass sie gerade beraubt wurde. Die jungen Leute reagierten sofort und sprinteten dem Räuber hinterher. Ein couragierter Verfolger holte kurz darauf den Flüchtenden ein. Der 20-Jährige konnte dem Täter die Handtasche wieder entreißen und der Frau zurückgeben. Seine Freunde informierten die eintreffende Polizei. Die Beamt:innen verfolgten den Flüchtenden bis zur Wurster Straße. Der wollte sich hier auf einem Grundstück verstecken. Der 31-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen § 252 StGB Räuberischer Diebstahl ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell