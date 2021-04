Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag, 18.April, befuhr ein 20-jähriger Radfahrer die Prager Straße. Beim Abbiegen in die Keilstraße verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Eine Polizeistreife, die sich während eines Einsatzes in der Prager Straße befand, wurde auf das Unfallgeschehen aufmerksam und eilte zur Hilfe. Der junge Mann gab an, dass er auf dem Weg zu seiner Freundin sei. Dabei habe er die Kurve beim Abbiegen nicht gekriegt und sei gestürzt. Er gab an, einem Freund beim Ausräumen einer Garage geholfen zu haben. Dabei habe er ein paar Flaschen Bier getrunken. Aufgrund von Alkoholgeruch in seiner Atemluft führten die Beamten bei dem Fahrradfahrer einen Atemalkoholtest durch, der positiv verlief. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde präventiv sichergestellt. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

