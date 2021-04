Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reifen zerstochen und Karosserie beschädigt

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagabend, 18.04.2021, stellte ein Frau aus dem Ortsteil Königsheide fest, dass ihr Auto im Brandenburger Weg von unbekannten Tätern beschädigt wurde. Die 21-Jährige hatte zuvor den Audi am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Gegen 19.00 Uhr wurde festgestellt, dass in der Zwischenzeit 3 Reifen zerstochen wurden. An einer Tür befanden sich weitere Beschädigungen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3231 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell