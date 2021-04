Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche entfachen Feuer

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat es an einer Notausgangstür der Sporthalle an der Gaußschule gebrannt. Kinder haben noch drei Jugendliche weglaufen sehen. Es war kurz vor 17 Uhr, als die Kinder das Feuer an der Tür entdeckten. Ein Seitenflügel der Tür war von den Flammen bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert, so dass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Nach Mitteilung der Kinder liefen drei Jugendliche davon. Einer von ihnen hatte eine "Militärjacke" an, ein anderer eine blaue Jacke. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise.

