Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Lastenaufzug gestohlen

Bremerhaven (ots)

Eine böse Überraschung gab es am Freitagmorgen für die Handwerker, die an einem Hochhaus in der Otto-Suhr-Straße arbeiten wollten: Unbekannte Täter haben den Lastenaufzug vom Gerüst gestohlen. Um Fassadenarbeiten ausführen zu können, wurde das Hochhaus vollständig eingerüstet. Damit Baumaterialien in die oberen Stockwerke befördert werden können, hatte die Malerfirma einen Lastenaufzug am Gerüst montiert. Der Aufzug war an einem sogenannten Galgen am Gerüst angebracht und wurde elektrisch betrieben. Jetzt ist er komplett verschwunden. Um den Aufzug abbauen zu können, war es erforderlich, bis in das oberste Stockwerk zu klettern. Die Polizei (Telefon 953 3231) hofft, dass Zeugen etwas gesehen haben und Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell