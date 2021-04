Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Heizkörper von der Wand gerissen

Bremerhaven (ots)

Mit großer Gewalt haben Einbrecher in einem Sanierungshaus Heizkörper und Rohre herausgerissen und gestohlen. Dabei richteten sie große Schäden an. Bei dem Tatort handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus in der Lutherstraße. Das Haus wird zurzeit nicht bewohnt, weil es saniert werden soll. Die Einbrecher haben am Mittwochabend in mehreren Wohnungen die Heizkörper gewaltsam von der Wand gerissen und dabei auch Rohre durchtrennt und teilweise aus den Wänden gerissen. So konnte das Wasser darin ungehindert ausströmen und durch das Haus ins Erdgeschoss fließen. Dabei entstanden Schäden von geschätzt mehreren tausend Euro. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet jetzt Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben sich zu melden.

