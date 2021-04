Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In Firmenfahrzeug eingebrochen

Bremerhaven (ots)

Werkzeuge und Zubehör im Wert von mindestens 8.000 Euro sind in der Nacht zum Donnerstag aus einem Firmenfahrzeug in der Pestalozzistraße gestohlen worden. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Täter hatten mit einem Stein ein Heckfenster des Transporters eingeschlagen, so dass sie ins Fahrzeuginnere gelangen konnten. Dort nahmen sie hochwertige Werkzeuge und 12 Meter Kupferrohr an sich und flüchteten auf unbekannte Art.

