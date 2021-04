Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Bremerhaven (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich im Bremerhavener Ortsteil Königsheide ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Nach ersten Erkenntnissen gab es neben den mittleren Sachschäden keine Personenschäden. Wie Zeugen der Polizei mitteilten, war der Unfallverursacher trotz roter Ampelanzeige mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich gefahren.

Der Verkehrsunfall an der Kreuzung Cherbourger Straße/Langener Landstraße ereignete sich gegen 16.45 Uhr. Eine 77-jährige Frau war aus Richtung Langen gekommen und wollte von der Langener Landstraße nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Nachdem die Frau zunächst stoppte und den Gegenverkehr passieren ließ, fuhr sie ohne sichtbaren Gegenverkehr an. In diesem Augenblick näherte sich nach Aussagen der Frau der entgegenkommende Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit und stieß mit ihrem Pkw zusammen. Es liegen erste Erkenntnisse vor, die darauf hinweisen, dass der Fahrer bei rotem Ampellicht in den Kreuzungsbereich fuhr. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die alarmierte Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise unter Telefon 953-3144.

