Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Bremerhaven (ots)

Am späten Abend des 12.04.2021 wurde die Polizei im Ortsteil Klushof eingesetzt. Gegen 22.00 Uhr stritt sich ein junges Paar in einer Wohnung in der Neue Straße. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der Mann (20) seiner Freundin kräftig in die Nase biss. Die 19-Jährige erlitt neben der blutenden Bisswunde noch weitere Gesichtsverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Aggressor war vor dem Eintreffen der Polizei aus der Wohnung geflüchtet. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.

