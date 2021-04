Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit deckt Lebensverhältnisse auf

Bremerhaven (ots)

Besorgte Anwohner alarmierten am Sonntagmorgen, 11.04.2021, die Polizei in Lehe. In der Frenssenstraße war es zu einem Streit zwischen Mietern einer Wohnung gekommen. Die Beamten trafen gegen 09.15 Uhr auf ein Pärchen (38/24). Sie gaben an, sich im Verlauf eines Streits geschlagen zu haben. Bei der Sachverhaltsaufnahme sahen sich die Polizisten die gegenseitig zugefügten Verletzungen an und bemerkten dabei eine Vielzahl von Flohbissen auf den Körpern der Kontrahenten. Die Wohnung befand sich in einem desolaten Zustand. Es wurde ein massiver Flohbefall festgestellt.

