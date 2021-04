Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Junge Frau geschlagen - Zeuge gesucht

Bremerhaven (ots)

Eine 19-jährige Frau hat am Donnerstag bei der Polizei eine Anzeige erstattet, dass sie am vergangenen Mittwoch von ihrem Ex-Freund geschlagen wurde. Die Frau gab an, einen Zeugen angesprochen zu haben. Der wird jetzt gebeten, sich mit der Polizei (Telefon 953 3221) in Verbindung zu setzen. Nach den Schilderungen der Frau traf sie sich am Mittwochabend mit ihrem ehemaligen Freund. Gemeinsam fuhren sie in Richtung Fischereihafen und dann aus Bremerhaven heraus. Im Fahrzeug kam es erst zu einem Streit, dann wurde der Mann handgreiflich und schlug die 19-Jährige. Das Opfer konnte eine günstige Gelegenheit nutzen und aus dem Auto aussteigen. An einer ihr nicht bekannten Straße habe sie dann den Zeugen getroffen, der mit einem großen weißen Hund unterwegs war. Der Passant war zwischen 40 und 50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er war mit einer auffallend gelben Warnweste bekleidet.

