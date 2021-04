Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reifen zerstochen

Bremerhaven (ots)

Zwischen vergangenen Freitagmittag und Dienstagabend wurden in der Albert-Pfitzer-Straße an zwei abgestellten Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Polizei (Telefon 953 3231) bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat. Am Dienstagabend hatten die Fahrerin eines Mercedes Kastenwagens und der Fahrer eines BMW festgestellt, dass mehrere Reifen an ihren Fahrzeugen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen wurden. Die Autos waren auf einem Parkplatz abgestellt und nach der Sachbeschädigung nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell