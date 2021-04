Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet

Bremerhaven (ots)

Am Montagmorgen, 05. April kam es im Ortsteil Königsheide zu einem Verkehrsunfall, bei dem über 13.000 Euro Sachschaden entstand. Gegen 9.20 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Pkw die Straße Fuhrenweg stadteinwärts. An der Kreuzung Hermann-Löns-Straße achtete die 34-Jährige nicht auf ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, das von rechts aus der Hermann-Löns-Straße kam. Die 32-jährige Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Verletzt wurde niemand. Eines der beiden Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

