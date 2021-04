Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall nach riskantem Überholmanöver

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabend, 03.04.2021 führte eine lebensgefährliche Fahrweise zu einem Verkehrsunfall in Geestemünde, bei dem hoher Sachschaden entstand. Gegen 17.20 Uhr rasten 2 Autofahrer mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen auf der Georgstraße in südlicher Fahrtrichtung. Passanten/Zeugen berichteten von einer erkennbar deutlich überhöhten Fahrgeschwindigkeit. In Höhe der Max-Dietrich-Straße schlossen die Fahrzeuge schnell auf einen vorausfahrenden VW Polo auf, der sich zum Linksabbiegen in die Straße An der Mühle eingeordnet hatte. Der Fahrer des Mercedes E350 fuhr in Höhe der Max-Dietrich-Straße in den Gegenverkehr, um den vor ihm fahrenden Audi A5 und den Polo zu überholen. In diesem Moment fuhr auch der A5 nach links, um den Polo ebenfalls zu überholen. Durch dieses riskante Manöver kam es zur Kollision des E350 und des A5, der anschließend gegen den VW Polo geschleudert wurde. Dabei entstand Sachschaden von annähernd 25.000 Euro. Die Fahrerin des VW Polo (20) erlitt einen Schock in wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sicherte die Spuren des Unfalls und beschlagnahmte den Mercedes und den Audi. Gegen die Fahrer wird wegen §315d StGB (Gefährdung von Leib und Leben eines anderen Menschen oder Sachen...) ermittelt. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Führerscheine des 29-jährigen Mercedes-Fahrers und des 28-jährigen Audi-Fahrers zur Vorbereitung der Einziehung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell