Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin kommt ins Krankenhaus

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag ereignete sich in Bremerhaven-Leherheide ein Verkehrsunfall, bei dem eine 64-jährige Frau verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste. Nach ersten Erkenntnissen war die Radfahrerin auf dem Radweg auf der falschen Straßenseite unterwegs und wurde von einem einbiegenden Autofahrer übersehen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am 1.4.2021, um 17.20 Uhr. Die Radfahrerin fuhr auf der Hans-Böckler-Straße und bemerkte einen wartenden Autofahrer, der von der Louise-Schröder-Straße in die Hans-Böckler-Straße einbiegen wollte. Die Frau passierte die Front des Autos in dem Augenblick, als der 39-jährige Fahrer anfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Frau verletzte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell