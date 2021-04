Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin kreuzt bei Rot

Bremerhaven (ots)

Gestern Nachmittag (31.3.2021) überquerte eine 66-jährige Radfahrerin die Georgstraße trotz Rotlicht und kollidierte mit einem 40-jährigen Motorradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt, das Fahrrad durch die Polizei sichergestellt. Die Unfallermittlungen dauern an, Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 953-3144 zu melden.

Kurz nach 17.30 Uhr war der Kradfahrer am Elbinger Platz in Richtung Fischereihafen unterwegs. Unmittelbar vor dem Passieren der Fußgängerfurt an der Kreuzung Georgstraße/Bismarckstraße überquerte nach derzeitigen Ermittlungsergebnissen die Radfahrerin die Georgstraße bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage. Trotz einer Vollbremsung konnte der Motorradfahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen, es entstanden Sachschäden in bisher nicht bekannter Höhe.

