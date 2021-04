Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wegen eines Notfalls aufs Gas gedrückt

Bremerhaven (ots)

Mit überhöhter Geschwindigkeit, eingeschaltetem Warnblinklicht und betätigter Hupe raste am Mittwochnachmittag ein 57-Jähriger Autofahrer über die Grimsbystraße. Sein Motiv war eine akute Notsituation. Eine Streife der Polizei bemerkte die rasante Fahrt in Richtung Autobahn und stoppte den Autofahrer. Der schilderte den Beamten, dass seine schwangere Mitfahrerin erhebliche gesundheitliche Probleme bekommen hatte und er sie ins Krankenhaus fahren wollte. Sofort wurden ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung alarmiert, die in kürzester Zeit die medizinische Versorgung der Frau gewährleisten konnten. Danach wurde sie unter medizinischer Aufsicht ins Krankenhaus gebracht.

