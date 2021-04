Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit gestohlenem Auto unterwegs

Bremerhaven (ots)

Pech für einen 20 Jahre alten Autofahrer, der am Mittwochabend in eine Polizeikontrolle am Wilhelm-Kaisen-Platz geriet: Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Wagen des Mannes gestohlen war und er keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen 21.40 Uhr geriet der 20-jährige Braunschweiger in die Kontrollstelle. Als in den polizeilichen Informationssystemen die Fahrzeug- und Personendaten abgeglichen wurden, stellte sich heraus, dass der von dem jungen Mann gefahrene Ford als gestohlen gemeldet war. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen. So wurde das Auto sichergestellt und abgeschleppt und gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

