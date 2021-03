Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betäubungsmittel verloren

Bremerhaven (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte am Dienstagabend, 30.3.2021, im Bremerhavener Ortsteil Twischkamp ein im Parkverbot stehendes Auto. Im Fahrzeug saß ein Mitfahrer, der sofort anbot den Fahrer aus dem Haus zu holen, damit dieser das Auto wegfahren könne. Nachdem der hilfsbereite 46-Jährige ausgestiegen war, verlor er unmittelbar auf Höhe der Beamten eine durchsichtige Plastiktüte mit einer pulverartigen Substanz. Da der dringende Verdacht des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln besteht, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet.

Gegen 20.45 Uhr wurde die Polizeistreife auf den Wagen in der Nelly-Sachs-Straße aufmerksam. Als der Mitfahrer des im Haltverbot stehenden Autos ausstieg, geschah ihm das "Missgeschick". Auf Vorhalt gab der Tatverdächtige an, dass es sich bei den Betäubungsmitteln nicht um sein Eigentum handelt. Die Ermittlungen dauern an.

