POL-Bremerhaven: Metall aus Renovierungshaus gestohlen

Mit massiver Gewalt haben unbekannte Täter Metallteile aus einem Mehrfamilienhaus in der Kistnerstraße herausgebrochen und gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet Zeugen sich zu melden, die etwas gesehen oder gehört haben. Das Mehrfamilienhaus ist zurzeit nicht bewohnt, weil es renoviert wird. Am Dienstag entdeckte der Eigentümer den Einbruch. Eine neue Haustür war schon installiert und mit einer weiteren Bautür davor verriegelt. Beide Türen wurden von den Tätern aufgebrochen, um in das Haus zu gelangen. Dort brachen sie weitere Türen auf, um in den Wohnungen Heizkörper und Rohrleitungen von den Wänden zu reißen und Stromleitungen zu kappen. Die Höhe des angerichteten Schadens muss noch ermittelt werden.

