Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei überwacht Ausgangssperre in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Liegt die Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 200, sind die Voraussetzungen für die nächtliche Ausgangssperre erfüllt. Die Corona-Zahlen sind in Bremerhaven in den vergangenen Tagen noch einmal besonders stark angestiegen (der 7-Tage-Inzidenzwert liegt derzeit bei 264,9) und ab heute greift bei uns eine nächtliche Ausgangssperre. Sie wurde gestern Nachmittag vom Magistrat beschlossen. In Bremerhaven gilt die Ausgangssperre bis zum 18. April von 21.00 Uhr bis 05.00 Uhr. Bei einer Ausgangssperre darf man sich generell nicht mehr außerhalb seiner Wohnung aufhalten. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur aus unaufschiebbaren Gründen erlaubt.1) Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven hat die vergangenen Tage genutzt, um sich auf die zusätzlichen Aufgaben im Rahmen einer Ausgangssperre vorzubereiten. "Wir setzen unser Vertrauen in die Einsicht und die Vernunft der Bremerhavener Bürger:innen, damit ein Einschreiten der Polizei nicht erforderlich ist. Wir bitten alle, diese Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu unterstützen und damit zur Reduzierung des Infektionsrisikos beizutragen" erklärt die Leiterin der Polizei-Öffentlichkeitsabteilung, Polizeioberrätin Nadine Laue. "Die Polizei wird die Einhaltung der Vorgaben aus der aktuellen Allgemeinverfügung des Magistrats kontrollieren und durchsetzen". Zur Durchführung der Kontrollmaßnahmen erhält die Ortspolizeibehörde erneut Unterstützung von der Polizei Bremen. Zuwiderhandlungen gegen die Ausgangssperre gemäß der Allgemeinverfügung werden mit einem Bußgeld in Höhe von 200.- Euro geahndet. Schon in der vergangenen Woche sind Bremer- und Bremerhavener Polizisten gemeinsam in der City, Geestmünde und Lehe auf Streife gewesen um die Vorschriften zum Tragen einer Mund- Nasenbedeckung in diesen Bereichen zu überwachen. Dabei wurden 688 Verstöße festgestellt und es gab neben vielen aufklärenden Gesprächen 493 mündliche Verwarnungen und auch 195 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

1) Bitte lesen Sie dazu die aktuelle Allgemeinverfügung des Magistrats, die auf www.bremerhaven.de unter Vorschriften (Corona) / Allgemeinverfügung der Stadt Bremerhaven über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Ausgangs- und Aufenthalts¬beschränkungen) vom 29.03.202 eingestellt wurde.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell