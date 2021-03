Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahranfänger fährt gegen Mast

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am frühen Montagabend mit einem Verkehrszeichenmast kollidiert. Der BMW-Fahrer befuhr gegen 18.30 Uhr die Parkstraße. Als er nach links in die Straße Auf den Kämpen abbog, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Mast eines Verkehrszeichens. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

