POL-Bremerhaven: Unbekannte brechen Transporter auf

Bremerhaven (ots)

Am Morgen des 29.03.2021 erlebte ein Mann aus Loxstedt eine böse Überraschung. Der 47-Jährige hatte seinen Lieferwagen am Vortag in der Georg-Seebeck-Straße zum Parken abgestellt. Als er seinen Wagen am 29.03.2021 wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass Unbekannte zwischenzeitlich die Hecktür seines Fiat Ducato aufgebrochen hatten. Der oder die Täter entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3321 entgegengenommen.

